На дворе 21 век: РПЦ собралась регламентировать "изгнание бесов"

В России комиссия по богословию РПЦ подготовила документ, которым регламентируется практика изгнания бесов.

Об этом сообщил митрополит Волоколамский Иларион, пишет РИА.

По его словам, в регламенте содержится история практики экзорцизма, а также предложения по ее унификации.

На данном этапе документ еще не завершен, и до его публикации его содержание не может быть озвучено.

На эту новость отреагировали в телеграм-канале "Vitauskas NEWS POST".

"П - прорыв! В России РПЦ регламентирует "изгнание бесов", создаёт "правила экзорцизма" и собирается ввести услугу повсеместно. XXI век. Напечатанные на принтере дома, летающие автомобили, компьютер в кармане, полёты на Марс, больше не фантастика", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, пользователи сети показали наглядный результат работы российской пропаганды на примере переписки двух россиянок.