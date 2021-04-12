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Бочки и полуразрушенные халупы вместо домов: как живут в городе с самыми высокими зарплатами в России (фото)

Бочки и полуразрушенные халупы вместо домов: как живут в городе с самыми высокими зарплатами в России (фото)
05:19 Сегодня Телеграф

Российский Салехард, несмотря на наличие 130 нефтяных месторождений и третье место в РФ по размеру заработных плат -  почти 95 тысяч рублей в месяц (около 35 тысяч гривен, - Авт.), пропах бедностью. Местные жители несмотря на «злачное» место по меркам российской глубинки, вынуждены жить в металлических бочках с печным отоплением.

Об этом сообщает местное издание 29.ru.

О том, что в этих бочках, которые основательно погрязли в земле, живут люди, можно понять по припаркованным рядом с ними машинам, протоптанным дорожкам и завешанным шторами окнам. Местный житель Фирдинат, который работает в такси, рассказал нам, что последние 5 лет бочки активно убирают.

"Их можно найти штук 10 по городу. Все, что осталось, находится на окраинах: в районе Речпорта, Ангальского мыса и Комбината. Из центра все давно убрали, такой позор", - добавил он.

Фото Салехард

По его словам, убрали бочки только по одной причине – "портят вид города, властям неудобна такая картина".

При этом, у жильцов этих бочек есть кухня, прихожая, душевая с туалетом и спальня. По задумке там можно жить вчетвером, при том, что общая площадь одной такой бочки – 24 квадратных метра.

"Туалет обычно был на улице. Отапливали бочки раньше в основном "козлами" (самодельный электрический прибор, используемый для обогрева помещения. — Авт.), позже начали ставить газовые котлы", - рассказали местные краеведы.

Как сообщал "Телеграф", ранее в российском Воронеже 2 апреля пассажирка сняла на видео водителя такси, который вел себя неадекватно и не смог завершить поездку, после чего выложила ролик в соцсеть с жалобой на халатное отношение водителя. Спустя несколько дней стало известно, что мужчина умер от инсульта.

 

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Россия, Фото, Ямал, Салехард.
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