Получают 200 евро в месяц и говорят, что в Европе бардак: известный социолог о настроениях россиян

Российский социолог и главный исследователь "путинизма" Игорь Эйдман рассказал, что обычные россияне из-за страха быть репрессированными дистанцируются от политики и даже готовы мириться с низкими зарплатами.

Об этом он написал в Фейсбук.

"Счастье стоит 200 евро?

Разговаривал недавно с молодым земляком из Нижнего Новгорода. Большинство его знакомых получают около 20 000 рублей (7,2 тысячи грн, - ред.) и довольны жизнью. Свобода и демократия практически никому не нужны. Навальным мало кто интересуется. Фильм смотрели, но желания поддержать автора особого нет. Кроме того, люди просто боятся репрессий, но чтобы не выглядеть трусами, говорят, что политика их не интересует. Местные диссиденты не многочислены и "страшно далеки от народа".

Когда я робко спросил: "как же можно быть довольным зарплатой в 200 с небольшим евро, это же меньше, чем детское пособие и в разы меньше, чем пособие по безработице в Германии", мой собеседник ответил мне, что большинство нижегородцев этого не знает, а те, кто знают, считают, что у нас зато стабильность, а в Европе бардак, беженцы, извращенцы, педофилы и прочие ужасы.

Неужели так все запущено?", - написал он.

Как сообщалось ранее, в РПЦ решили зарегламентировать процедуру изгнания бесов.