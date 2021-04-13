Собчак внезапно взъелась на французов и назвала их "нацией, не обученной сервису"

Российский политик и журналистка Ксения Собчак резко раскритиковала французов, утверждая, что эта нация в предоставлении услуг "знают очень приблизительно".

Об этом Собчак написала в комментарии к посту на странице журналистки российского телеканала "Дождь" Наталии Геворкян в соцсети Facebook, которая задалась вопросом, почему "приехавшие во Францию (россияне – ред.) ищут русских врачей, русских парикмахеров, русских массажистов...".

В целом пост Геворкян собрал с момента публикации почти 600 комментариев, в которых многие россиянки с той или иной степенью категоричности утверждали, что в странах Европы ужасно оказывают различные услуги.

Как сообщалось, российский социолог и главный исследователь "путинизма" Игорь Эйдман рассказал о настроениях россиян: "Получают 200 евро в месяц и говорят, что в Европе бардак".