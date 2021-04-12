"Разборки" криминальных авторитетов? Появилось видео убийства мужчины в фитнес-зале в Москве

Камеры наблюдения засняли момент убийства мужчины в элитном жилом комплексе "Алые паруса" в Москве.

Соответствующее видео было обнародовано российским изданием 47news.

По его данным погибший был местным криминальным авторитетом Альбертом Рыжим (Али Гейдаров), но у него при себе были найдены документы на имя Геннадия Петрова. Мужчина занимался спортом в зале дома, где он проживал и пришел туда с охраной.

На видео видно, что убийца подошел к жертве со спины и выстрелил один или два раза, а затем склонился над телом (возможно, чтобы сделать контрольный). После чего злоумышленник неспешно покинул помещение, пройдясь прямо под камерой.

Согласно данным телеграм-канала Baza, у полиции уже есть имя подозреваемого. Как указано в информации им является уроженец Азербайджана Талех Намик Оглы Оручев.

Убитый Али Гейдаров был осужден на 7 лет в 2016 году за грабеж, однако вышел по УДО в июне 2020 года.

Как сообщалось ранее, в Париже группа злоумышленников на скутерах обстреляла людей у центра вакцинации.