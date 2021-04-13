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"Мы от Путина не избавимся, мы уже почти рабы": россиянин объяснил, почему в Украине лучше, чем в РФ (видео)

"Мы от Путина не избавимся, мы уже почти рабы": россиянин объяснил, почему в Украине лучше, чем в РФ (видео)
Обновлено 17:35 Сегодня Телеграф

В соцсети TikTok произошла дискуссия россиян из-за напряженной обстановки между РФ и Украиной. Один из пользователей под ником zorg_services с 63100 подписчиков экспрессивно объяснил оппонентам, почему жизнь в Украине лучше, чем на его родине. 

Пользователь ругает власть и безнаказанность ОМОНа, а также искренне верит, что жизнь в Украине через 10 лет будет лучше, чем у них.

"Мы от Путина не избавимся, мы уже почти рабы. Нам закрыли все выезды, нам бежать отсюда уже некуда. Украина идет в правильном направлении, она дружит со всем миром. Пускай там свои проблемы, но это другая страна, чего вы к ней лезете?" - говорит zorg_services.

Россиянин задается вопросом: кому, как ни с украинцами, им еще дружить? А также он говорит о том, что жителям РФ навязывают негативное отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, хотя тот "не так уж и плох в этой роли".

"Мы под боком у себя пошли отобрали у соседа куски земли! Ну что за бред? Это ж Путин", - говорит пользователь TikTok, чье видео лайкнуло более 10 тысяч пользователей.

@zorg_services

Ответ пользователю @vassa88888

♬ оригинальный звук - zorg.services

Напомним, в Харькове в центре скандала оказалась преподаватель Государственной академии культуры Наталья Семейкина, которая 12 апреля опубликовала в Facebook неоднозначный комментарий об украинцах и президенте РФ Владимире Путине. 

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 371

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Владимир Путин, Мнение, TikTok.
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