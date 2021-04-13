"Полезли на Донбасс Турчинов и банда. Хорошо, что Путин есть": доцент харьковского университета отличилась скандальным заявлением

В Харькове в центре скандала оказалась преподаватель Государственной академии культуры Наталья Семейкина, которая 12 апреля опубликовала в Facebook неоднозначный комментарий об украинцах и президенте РФ Владимире Путине.

Как сообщает местный портал "Ньюзрум", запись появилась под публикацией сотрудницы благотворительного фонда "Харьков с тобой" Ребеки Беки с рассуждениями о том, "почему Путин лезет в Украину".

В результате, между женщинами завязалась дискуссия. Семейкина написала, что рассуждения автора о Путине и русскоговорящих украинцах - якобы "выпендреж", и куда, мол, "не лезут украиноязычные".

"Полезли на Донбасс Турчинов и вся банда. У меня там полно студентов, которые пишут правду. Хорошо, что есть Путин, может всех не добьют", - написала преподаватель академии культуры.

Ранее же - в 2020-м - Семейкина опубликовала в Facebook пост со ссылкой на "руководителя" так называемого "Центрального исполкома Общественного Движения "Донецкая Республика" Алексея Муратова о крахе украинской экономики.

Мотивы высказываний преподавателя пока остаются неизвестными: журналисты пытались связаться с сотрудником ХГАК, однако пока Наталья Семейкина комментарий в связи с данным скандалом не дала.

Напомним, украинский посол в Австрии Александр Щерба возмутился после того, как австрийская газета Der Standard назвала ситуацию на Донбассе "гражданской войной".