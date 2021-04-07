"Гражданская война": австрийская газета влипла в скандал из-за материала про Донбасс

Украинский посол в Австрии Александр Щерба возмутился после того, как австрийская газета Der Standard назвала ситуацию на Донбассе "гражданской войной".

Об этом он 6 апреля сообщил в своем Твиттере, также добивав скриншот самой статьи.

По его словам, земля украинская, но с одной стороны "флаги, солдаты и оружие российские", а с другой - украинские. Но для австрийского издания это не оккупация, а "гражданская война", - писал он в соцсети.

Имеется ввиду материал Der Standard о том, что Украина хочет попасть в НАТО и, что снова якобы начинается гражданская война, при том, что эти слова еще и поданы как цитата украинского президента Владимира Зеленского.

В статье говорится, что Зеленский после разговора с главой НАТО Йенсом Столтенбергом отметил, что якобы только таким образом можно закончить "гражданскую войну" на Донбассе.

Во втором посте Щерба спросил у газеты, будет ли предоставлена возможность "честной дискуссии", касательно ситуации на Донбассе.

2/ Lieber @derStandardat, kommt jemals die Zeit für eine ehrliche Diskussion zu dem was Sie „Bürgerkrieg“ nennen oder ist bei Ihnen nur eine Sichtweise erlaubt? — olexander scherba (@olex_scherba) April 6, 2021

Напомним, что в сети озвучили новые имена погибших украинцев на Донбассе 6 апреля, во время обстрела оккупантами вблизи Невельского и Степного.