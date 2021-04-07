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"Гражданская война": австрийская газета влипла в скандал из-за материала про Донбасс

"Гражданская война": австрийская газета влипла в скандал из-за материала про Донбасс
09:21 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Украинский посол в Австрии Александр Щерба возмутился после того, как австрийская газета Der Standard назвала ситуацию на Донбассе "гражданской войной".

Об этом он 6 апреля сообщил в своем Твиттере, также добивав скриншот самой статьи.

По его словам, земля украинская, но с одной стороны "флаги, солдаты и оружие российские", а с другой - украинские. Но для австрийского издания это не оккупация, а "гражданская война", - писал он в соцсети.

Имеется ввиду материал Der Standard о том, что Украина хочет попасть в НАТО и, что снова якобы начинается гражданская война, при том, что эти слова еще и поданы как цитата украинского президента Владимира Зеленского.

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В статье говорится, что Зеленский после разговора с главой НАТО Йенсом Столтенбергом отметил, что якобы только таким образом можно закончить "гражданскую войну" на Донбассе.

Во втором посте Щерба спросил у газеты, будет ли предоставлена возможность "честной дискуссии", касательно ситуации на Донбассе.

Напомним, что в сети озвучили новые имена погибших украинцев на Донбассе 6 апреля, во время обстрела оккупантами вблизи Невельского и Степного.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Австрия, Донбасс, Der Standard, Александр Щерба.
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