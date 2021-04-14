Пусть весь мир подождет: мужчина не остановил рыбалку несмотря на приближающийся к нему пожар (видео)

Сегодня, 13 апреля, в Сети опубликовали видео с рыбалки в Слуцке (Беларусь), где местный житель невозмутимо сидит с удочкой, невзирая на приближающийся к нему пожар. Об этом сообщает Телеграмм-канал "Слуцкая Телега".

Судя по видео, огонь охватил всю местность у реки Случь и практически добрался к берегу. Невзирая на пламя и дым, местный рыбак продолжает удить.

Впрочем, отчаянный герой видео лишь позабавил интернет-пользователей.

"Если ваша рыбалка не похожа на эту, то даже не пытайтесь меня приглашать", - шутят в Телеграмм-канале.

Напомним, жители Одессы в понедельник, 12 апреля, смогли наблюдать красочный закат. Соответствующими кадрами одесситы поделились в соцсетях. Как видно на снимках и видеозаписях, садящееся Солнце окрасило небо сначала в огненно-красный, а затем и в пурпурный цвет.