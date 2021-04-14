"Сделал прививку и сразу в зал!": Путин повеселел после второго укола "Спутником" (видео)

Президент РФ Владимир Путин сделал вторую прививку против коронавируса - Спутник V российского производства.

Политик заявил, что уже через 10 минут после этого он отправился в спортзал, не ощутив никакой побочки.

"Вообще не чувствую то, что я сделал какую-то прививку, все нормально. Кстати говоря, как врачи сказали, после первой прививки уже такой хороший иммунный ответ есть. Во всяком случае эффект положительный, никаких побочных явлений, как я уже дважды сказал, нет, надеюсь, и не будет”, - цитируют Путина российские СМИ.

А вот в Сети, казалось бы, обычный факт вакцинации президента вызвал волну смеха и породил много шуток. Пользователи пишут, что после второй дозы “Спутника” Путин “повеселел”, а также шутят, что он снова будет сидеть в антиковидном бункере.

Другие же советуют российскому лидеру "привиться против коррупции" и записать видео с вакцинации третьей прививкой. Третьи вообще не верят, что Путин привился российской вакциной: дескать, президенту укололи Pfizer или ничего не укололи вовсе.

Путин: Прямо сейчас, перед тем, как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку, и уверен, что все будет хорошо. Даже не то что надеюсь, уверен в этом. И вам того же желаю! pic.twitter.com/n1MWW8Adtr — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 14, 2021

14.04.2021: Путин заявил, что сделал вторую прививку от коронавируса

15.04.2021: Путин заявил, что в России больше нет коррупции

16.04.2021: Путин заявил, что оставит свои полномочия после 2024 года

17.04.2021: Путину приснились страшные сны, заявил пресс-секретарь Песков — vadimchik_tut (@Com1kadze) April 14, 2021

Напомним, Дубинского разнесли в сети за шутку о вторжении Путина.