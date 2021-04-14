В военном лагере РФ на границе с Украиной вспыхнул пожар: россияне его "не заметили" (видео)

В России в военном палаточном городке в городе Богучар (Воронежская область), который находится всего в 45-ти километрах от границы с Украиной, произошел пожар.

На видео, опубликованном в Tik Tok 13 апреля, видно, как горят военные палатки, а весь городок охватил дым. Российские военнослужащие борются со стихией с помощью земли и огнетушителей. Точной даты, когда произошел пожар у границы с Украиной, нет.

К слову, о данном ЧП за апрель в российских СМИ нет ни единого упоминания. Местные информагентства сообщают о трех пожарах в Воронежской области: в двух случаях - в поле в пригороде Воронежа, в третьем - в селе Мечетка, где огонь охватил 10 зданий. Ни слова о военных и тушении пожара землей, невзирая на существующее видео, в информпространстве нет.

Напомним, в России вынесли приговор пранкеру из Украины, пытавшемуся рассказать правду о пожаре в ТЦ Кемерово.