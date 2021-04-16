У России случился воздушный инцидент с разведывательным самолетом США: видео перехвата

Американская авиация совершает полеты вдоль границы с Российской Федерации. Возле берегов Камчатки был перехвачен разведывательный самолет RC-135 ВВС США.

Такую информацию озвучили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Об инциденте сообщили в пятницу, 16 апреля, пишет РИА НОВОСТИ.

Американский разведчик был обнаружен российскими радарами над акваторией Тихого океана. Ему на встречу был направлен истребитель ВВС РФ МиГ-31.

"После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - указали в военном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, нарушения государственной границы Российской Федерации не произошло.

Взаимная игра "на нервах" с участием авиации РФ и стран НАТО происходит постоянно в разных частях земного шара. В феврале нынешнего года российские бомбардировщики Ту-160 отрабатывали нанесение авиаудара по крупнейшей базе НАТО в Европе. Истребители Альянса вынудили россиян покинуть район.