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Пес загрыз хозяйку до полусмерти и никого не подпускал к ней на помощь: детали ЧП в России

Пес загрыз хозяйку до полусмерти и никого не подпускал к ней на помощь: детали ЧП в России
01:32 Сегодня Телеграф Фото: telegram - Lshot

В городе Гагарин, Смоленской области россиянку покусала ее собака, а когда приехала помощь, пес никого не подпускал к хозяйке.

Об 16 апреля сообщили в Телеграм-канале LIFE SHOT.

Жительница города Гагарина пострадала от своей собаки, породы Доберман. Животное набросилось на нее и разорвало женщине руки до крови.

Пострадавшая лежала в траве, рядом с ней находился ее пес, который не подпускал к хозяйке никого.

Поскольку окровавленной женщине требовалась помощь, а доберман бросался на врачей и полицейских, животное было обезврежено.

55 летняя Евгения Биличенко была госпитализирована в тяжелом состоянии. У женщины были открытые переломы кистей и передплечий обеих рук.

Напомним, что ранее в Свердловской области под покровом ночи компания молодых людей совершила ограбление, украв три светофора.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Россия, Смоленск.
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