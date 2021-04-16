"Баунти" с метадоном: в России откачивают 7-летнюю девочку после дня рождения в детсаду

В больницу российского Санкт-Петербурга в тяжелом состоянии попала 7-летняя девочка, в крови которой обнаружили наркотик.

Как сообщают российские порталы, ЧП произошло 13 апреля, однако в прессу просочилось лишь сегодня. Ссылаясь на источники в правоохранительных органах, журналисты пишут, что около 19:30 девочка съела конфету "Баунти", которую принесла из детсада, и после этого почувствовала себя плохо. Девочку увезла скорая, и в результате диагностики в ее крови нашли метадон. На наличие наркотика сразу же проверили и родителей, но ничего запрещенного в крови не обнаружили.

В детсаду 87 объяснили, что не разрешают приносить в сад продукты или угощения. Исключение - только дни рождения, один из которых и праздновали в группе. В честь праздника девочка получила конфету, в которой, по предварительной информации, и был наркотик. Сейчас данным фактом занимаются правоохранительные органы, назначены экспертизы.

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