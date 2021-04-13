Придумали "сказку": всплыли неожиданные подробности отравления школьниц в Боярке

Школьница, выжившая после отравления в лицее "Гармония" в Боярке, где еще одна ученица умерла, придумала историю о группе смерти, чтобы не всплыли данные о более ранних попытках суицида.

Об этом сообщил в Facebook городской глава Боярки Александр Зарубин.

"Выяснилось, что не существует никакого "мифического челленджа из групп смерти в социальных сетях", который якобы причиной трагедии. Эту версию придумала одна из жертв отравления, которую удалось спасти", - написал он.

По его словам, именно такая версия была удобной для директора лицея, дабы не отвечать собственной головой за произошедшее ЧП.

Как оказалось, обе девочки уже предпринимали попытки суицида. В частности, у умершей девочки уже были шрамы от порезов на руках, а спасенная – пыталась убить себя, уже находясь в больнице после отравления.

Погибшая девочка ранее обращалась за помощью к школьному психологу из-за серьезных проблем в семье, а у спасенной девочки накануне был нервный срыв.

При этом директор лицея знала обо всех этих ситуациях.

Как сообщал Телеграф, в среду, 17 февраля, в Умани (Черкасская область) две восьмиклассницы попали в больницу после того, как наглотались "Дротаверина", того же препарата, что и выпили две лицеистки в Боярке, в результате чего одна из них погибла.