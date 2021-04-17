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Суббота, 17.04.2021
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Надо пить как чай: министр Кыргызстана решил лечить коронавирус ядовитым растением (видео)

Надо пить как чай: министр Кыргызстана решил лечить коронавирус ядовитым растением (видео)
08:23 Сегодня Телеграф скриншот

Министр здравоохранения и социального развития Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев 16 апреля провел пресс-конференцию, в ходе которой на виду у журналистов пил напиток, который он назвал отваром иссык-кульского корня (борец джунгарский, аконит или тоя). По словам министра, отвар из этого растения лечит, в том числе и от коронавируса Covid-19.

Об этом пишет Радио Азаттык (казахстанская служба Радио Свобода), в пятницу, 16 апреля.

Согласно заметке, перед принятием отвара Бейшеналиев заявил, что действующий президент Кыргызстана Садыр Жапаров 2 марта 2020 года написал бывшему в то время президентом Сооронбаю Жээнбекову письмо о том, что иссык-кульский корень якобы можно применять для лечения различных болезней, в том числе и коронавируса. По словам министра, отец Жапарова научил его рассчитывать дозу и применять этот корень.

"Он обратился ко мне, тогда я был не министром, а обычным врачом. Я попробовал отвар на своих родственниках, давал им, им становилось легче. Потом я обратился к Садыру Нургожоевичу (Жапарову – ред.), чтобы он помог нам с лечением коронавируса. Наши ребята ищут этот корень и собирают, мы здесь готовим лекарство. Я каждый день просил президента, чтобы он сам определял дозу. Мы кипятили иссык-кульский корень и давали пациентам настой. У кого была легкая форма коронавируса, у тех после принятия этого настоя болезнь сразу проходила. Пациенты с тяжелой формой принимали настой несколько дней. Его нужно пить в горячем виде", — сказал министр.

Он утверждает, что таким методом вылечились уже около трехсот пациентов, и добавил, что "единственный человек, который сейчас определяет дозу корня в этом напитке, — это президент".

После этого Бейшеналиев в прямом эфире выпил подогретую в чайнике жидкость из бутылки, в которой, по его словам, находится отвар иссык-кульского корня.

"Эксперты обращают внимание на чрезвычайную токсичность этого растения даже в малых дозах и подчеркивают, что действие и эффект аконита полностью не определены.

Согласно информации из открытых источников, аконит (иссык-кульский корень) — крайне ядовитое растение, опасное для жизни даже в малых дозах. Киргизы приписывают ему крайнюю ядовитость и называют "уу коргошун", что в буквальном переводе означает "ядовитый свинец". Семантическое значение в том, что из свинца делают пулю, которая столь же смертельна, как и яд.

Аконит, он же иссык-кульский корень, он же тоя, он же борец джунгарский

"Во Всемирной организации здравоохранения с осторожностью отнеслись к заявлению Бейшеналиева, отметив, что не располагают данными об эффективности и безопасности Aconítum soongáricum (иссык-кульский корень) для лечения COVID-19. В ВОЗ подчеркнули, что препарат, не прошедший клинических исследований, не может быть зарегистрирован и рекомендован для широкого использования населением", - говорится в заметке.

Как сообщалось, в середине марта 2021 года в Танзании после COVID-19 умер президент, призывавший к молитвам вместо борьбы с пандемией.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Лечение, Кыргызстан, Отвар, Министр, Коронавирус, Алымкадыр Бейшеналиев, аконит.
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