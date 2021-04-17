"Аж окна дрожали": "бомбежка" Воронежа всполошила местных жителей (видео)

Жителей российского Воронежа переполошили звуки взрывов, хоть некоторые и подумали, что их приехали бомбить, но как оказалось это были просто учения.

Кадры отснятые очевидцами были обнародованы в сети.

"Жители Воронежа пожаловались на звуки бомбежки. Контрсанкции вступили в действие", - сообщается в телеграм-канале Двач.

Из скриншотов переписок местных жителей можно сделать вывод, что учения начались в темное время суток и продлились минимум до двух часов ночи.

Отметим, что фраза "бомбить Воронеж" давно стала мемом в интернете, нею описывают ситуации, когда власти РФ в ответ на неугодные им действия других стран начинают предпринимать действия, которые приносят больше вреда собственным гражданам.

Напомним, Чехия обвинила подозреваемых в отравлении российского разведчика Сергея Скрипаля агентов ГРУ "Петрова" и "Боширова" в причастности ко взрывам в городе Врбетице в 2014 году.