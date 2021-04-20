Путину нужна новая победоносная война, но ему мешает страх, - генерал

Президент России Владимир Путин пока не принял решение о начале боевых действий против Украины.

Об этом рассказал "Телеграфу" генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

"Идет информационная накачка, формирование сил и средств. При этом Путин понимает, что новая авантюра может обрушить его режим. В 2014-м всё было в фарт, сейчас – ситуация иная", - сказал он.

По его словам, после переброски войск к границам Украины, Путин присматривался к реакции США и НАТО. А так как те ответили ему достаточно жестко, то теперь он находится в раздумьях.

"Ему бы маленькую победоносную войну под осенние выборы в Госдуму. Но всё может обернуться крушением путинской империи", - считает Романенко.

Генерал убежден, что немалая часть окружения российского президента критически наблюдает за накалом страстей, поскольку у многих из них дети, жены, любовницы живут в странах Запада. И хоть у Путина есть ярые сторонники в Кремле, но другие башни тоже владеют немалым влиянием.

"Новая российская буржуазия хочет жить на более широкую ногу, чем может сейчас. А при путинском режиме это невозможно", - считает он.

Поэтому, говорит Романенко, Путин и не готов начинать вторжение, поскольку пожар может вспыхнуть и в самой России.

Больше о подоплеке действий России, возможных сценариях и времени возможного открытого вторжения российских войск читайте в материале "Телеграф": Путин приготовил три сценария для Украины, Европа нам вряд ли поможет, - генерал.