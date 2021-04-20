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Путину нужна новая победоносная война, но ему мешает страх, - генерал

Путину нужна новая победоносная война, но ему мешает страх, - генерал
06:47 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Президент России Владимир Путин пока не принял решение о начале боевых действий против Украины. 

Об этом рассказал "Телеграфу" генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

"Идет информационная накачка, формирование сил и средств. При этом Путин понимает, что новая авантюра может обрушить его режим. В 2014-м всё было в фарт, сейчас – ситуация иная", - сказал он. 

По его словам, после переброски войск к границам Украины, Путин присматривался к реакции США и НАТО. А так как те ответили ему достаточно жестко, то теперь он находится в раздумьях. 

"Ему бы маленькую победоносную войну под осенние выборы в Госдуму. Но всё может обернуться крушением путинской империи", - считает Романенко. 

Генерал убежден, что немалая часть окружения российского президента критически наблюдает за накалом страстей, поскольку у многих из них дети, жены, любовницы живут в странах Запада. И хоть у Путина есть ярые сторонники в Кремле, но другие башни тоже владеют немалым влиянием.  

"Новая российская буржуазия хочет жить на более широкую ногу, чем может сейчас. А при путинском режиме это невозможно", - считает он. 

Поэтому, говорит Романенко, Путин и не готов начинать вторжение, поскольку пожар может вспыхнуть и в самой России. 

Больше о подоплеке действий России, возможных сценариях и времени возможного открытого вторжения российских войск читайте в материале "Телеграф": Путин приготовил три сценария для Украины, Европа нам вряд ли поможет, - генерал.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, Россия, Владимир Путин, Игорь Романенко.
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