Девушки попали в большой скандал, сделав голое фото в Дагестане

Некоторые регионы Российской Федерации живут по свои законам, не обращая внимание на официальную Москву. Так, власти Дагестана уже начали отправлять угрозы двум туристкам сделавшим фото в "стиле ню" на фоне Сулакского каньона.

Само фото было сделано примерно в октябре-ноябре 2020 года. Замглавы администрации Унцукульского района Мухаммад Хамзатов потребовал от девушек удалить снимок, пишет 360tv.

"Вы же видели комментарии с угрозами. К нам обращаются старейшины района, села, молодежь обращается, женщины, учителя. Поэтому немножко обеспокоены, что у нас в районе это произошло", - объяснил журналистам чиновник.

Также девушкам стали угрожать уголовным преследованием. Об этом в частности, пишет telegram-канал "YOBAJUR"



"В Дагестане две туристки сфотографировались без верха на известном Сулакском каньоне. Местные власти уже угрожают подругам уголовным делом прямо в директ и просят удалить фотки. Р.S. УК РФ Статья 148. Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий", - уточняют авторы.

Напомним, ОАЭ задержали группу эскортниц из стран СНГ за фото в неприличном виде.