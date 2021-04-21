Вытащили прямо из такси и по дороге в магазин: перед митингами в Москве задержали главных соратников Навального

Перед объявленными на среду, 21 апреля, по всей России акций протеста сторонников заключенного оппозиционера Алексея Навального в Москве задержали нескольких ключевых его соратниц.

Так, в соцсетях сообщают, что утром были задержаны оппозиционерка Любовь Соболь и пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Соболь задержали в такси сотрудники правоохранительных органов РФ и увезли в неизвестном направлении.



Менты устроили план "Перехват" и вытащили Любовь Соболь @SobolLubov из такси у метро "Автозаводская". По её словам, задерживало много сотрудников в форме. Куда везут - неизвестно. — Воронин Владимир (@vb_voronin) April 21, 2021

Ярмыш задержали у подъезда ее дома, когда она вышла в магазин.

@Kira_Yarmysh только что задержали у подъезда ее дома, когда она вышла в магазин в разрешенное следователем время с 10 до 11 часов! — Advocat_Polyakova (@AdvocatPolyako1) April 21, 2021

Вместе с тем, как пишет "BBC Russia", в преддверии митингов руководители региональных штабов ФБК перешли на "осадное положение": они резко сократили общение со СМИ и формально дистанцировались от организации протестов.

"Тем не менее, по стране прокатилась очередная волна задержаний в штабах Навального", - говорится в заметке.