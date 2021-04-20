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"Не верьте ни одному их слову": адвокат рассказал правду, в каком состоянии Навальный

"Не верьте ни одному их слову": адвокат рассказал правду, в каком состоянии Навальный
17:08 Сегодня Телеграф

Российский оппозиционер Алексей Навальный сейчас находится под капельницей в одиночной камере туберкулезной больницы исправительной колонии №3 строгого режима. Об этом на своей странице в "Твиттер" рассказал адвокат осужденного политика, объявившего голодовку, Вадим Кобзев.

По его словам, вчера, 19 апреля, три медсестры "предприняли шесть попыток" попасть в вену, чтобы поставить Навальному капельницу с глюкозой. И хоть "руки исколоты и в синяках", сейчас осужденный находится под капельницей. 

"На этом "лечебные процедуры" ФСИН закончились. Больше ничего не было, и не верьте ни одному их слову", - написал Кобзев.

В Кремле же заявили о том, что впредь не будут комментировать новости о Навальном. Дескать, отныне это будет делать только прокуратура или ФСИН.

 

Напомним, состояние Навального стало ухудшаться после пребывания в колонии, стало известно еще в конце марта. Тогда оппозиционер просил допустить к нему врача, но все его просьбы руководством колонии услышаны не были. У Навального начались сильные боли в спине, отнималась нога. На фоне этого политик объявил голодовку. Причиной стал именно не допуск к нему медперсонала. Позже стало известно, что состояние Навального было достаточно неблагополучным еще до голодовки – Навальный  до этого успел "скинуть" 8 килограммов. Позже состояние его ухудшилось еще больше – у него поднялась температура, Навальный начал подозревать у себя туберкулез. При этом российские пропагандисты в один голос рапортовали, что все то, что говорит Навальный неправда и его содержат едва ли не в гостиничных условиях и называли "блатным вертухаем".

Как сообщал "Телеграф", ранее больницу, где лежал Навальный захлестнула волна смертей

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Россия, Голодовка, Алексей Навальный, Вадим Кобзев.
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