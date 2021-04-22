Амур напал на Хабаровск: глыбы льда снесли набережную в России (видео)

В Хабаровске на реке Амур появился ледоход, который выбрался на сушу и сломал ограждение на набережной города.

Об этом 22 апреля сообщила Комсомольская правда.

По словам очевидцев около полудня на сушу начал наползать лед, снося на своем пути все, что попадалось. Под силой стихии пало металлическое ограждение. Люди пугались такому явлению и отходили в сторону, в то же время доставая телефоны.

По словам специалистов лед принесло с верховьев Амура, где река и притоки начали вскрываться.

Со слов главы городского Гидрометцентра река у Хабаровска вскрылась ночью 17 апреля, при уровне воды 403 метра. При этом вблизи села Новосоветское лед вскрылся прошлой ночью и его принесло к городу.

Само же явление называется "навал льда на берег" и со слов специалистов происходит на Амуре весьма часто, хотя чаще всего в местах отдаленных от людей.

По мнению замдиректора Института водных и экологических проблем ДВО РАН Алексея Махинова, редкость, когда ледоход влияет на город, поскольку лед обычно двигается при высоком уровне воды и выдавливается на берег в месте изгиба русла реки.

Видео необычного явления снятое очевидцами:

Напомним, что ранее в Пакистане в городе Кветта в одном из отелей произошел взрыв из-за чего не менее 4 человек погибли, а 12 были ранены.