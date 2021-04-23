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Под Новосибирском инспектор полиции во время погони за байкером пошел "ва-банк": видео фиаско

Под Новосибирском инспектор полиции во время погони за байкером пошел "ва-банк": видео фиаско
Обновлено 19:07 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео

Под Новосибирском (Россия) произошла эпическая погоня, которую могли бы в качестве сюжета взять себе на заметку и голливудские сценаристы.

Об этом пишет Газета.Ru, публикуя видео момента.

Так, сначала полицейский гнался за нарушителем на мотоцикле на машине. Когда не удалось догнать на авто, пересел на «свои двои». Когда же и этот способ угнаться за злоумышленником не сработал, он кинул в преступника камень.

Но и этот последний шанс не смог исправить ситуацию  - неуловимый гонщик так и стался таковым, без наручников на руках. Интересно, что в этот раз принцип кармы, по всей видимости, крепко спал или сработал в обратную – мотоциклист даже несколько раз падал, давая шанс инспектору его задержать. Но каждый раз нарушитель на байке успевал улизнуть, даже потерпев фиаско.

Как сообщал "Телеграф", в пятницу, 12 марта, полицейские устроили погоню по центру Николаева за внедорожником Range Rover.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 508

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Полиция, Видео, Новосибирск, Мотоциклисты, погони.
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