В преддверии годовщины Чернобыльской катастрофы произошло ЧП на АЭС в Беларуси

В воскресенье, 25 апреля, неизвестные хакеры взломали официальный сайт Белорусской АЭС На ресурсе появилось сообщение об угрожающей ситуации на станции. Авторы назвали себя "небезразличными сотрудниками БелАЭС".

В целом, по их словам, на объекте постоянно происходят аварии, поломки и травмы рабочего персонала. Властям удается их скрывать

"Самое страшное может произойти в любой момент. Последствия для наших семей, для всей Беларуси и для соседних стран будут ещё страшнее, если срочно не будут приняты меры по остановке работы станции. Раньше многие говорили: АЭС — бомба замедленного действия. Мы вынуждены опровергнуть это и заявить: АЭС — мина, на которую уже наступили. Стоит поднять ногу и она взорвётся", - указано в сообщении.

В МинЭнерго Беларуси заявили, что озвученная информация является фейком, а сам сайт был взломан неизвестными.

Напомним, в понедельник, 26 апреля мир будет отмечать 35-ю годовщину ужасной трагедии - аварии на Чернобыльской АЭС.