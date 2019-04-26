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Чернобыльская катастрофа: сегодня 33 годовщина аварии на ЧАЭС

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Чернобыльская катастрофа: сегодня 33 годовщина аварии на ЧАЭС
08:29 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Сегодня отмечают 33-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС.

26 апреля 1986 года в 1 час. 23 мин. на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел мощный химический взрыв, повлекший разрушение части реакторного блока и машинного зала.

В результате взрыва возник пожар, который перекинулся на крышу третьего энергоблока. Почти сразу на место аварии приехали пожарные. Огонь тушили до 5 утра. Однако в середине самого четвертого блока его удалось ликвидировать только 10 мая, когда большая часть графита сгорела.

После взрыва и пожара образовалась радиоактивное облако, которое накрыло не только территории современной Украины, Беларуси и России, но и территории многих европейских стран - Швеции, Австрии, Норвегии, Германии, Финляндии, Греции, Румынии, Словении, Литвы, Латвии. По Международной шкале ядерных событий (INES) эту аварию классифицировали по высшему - седьмому уровню опасности.

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Изначально Москва и руководство УССР скрывали факт аварии и последствия экологической катастрофы. Первой о повышении уровня радиации сообщила Швеция. Только 28 апреля в СССР появилось первое официальное сообщение.

В первые дни после аварии было эвакуировано население 10-километровой зоны, в дальнейшем зону эвакуации расширили до 30 километров. Всего в Украине радиоактивно загрязненными стали 2293 населенных пунктов, в которых на конец восьмидесятых годов прошлого столетия проживало более 2,6 млн человек. В результате этой катастрофы из сельскохозяйственного пользования было выведено более 5 млн га земель.

Для предотвращения распространения радиации в конце 1986 года разрушенный реактор накрыли специальным "саркофагом". По оценкам специалистов, под ним осталось около 95% топлива, которое было в реакторе на момент аварии, а также значительное количество радиоактивных веществ, которые состоят из остатков разрушенного реактора. По соображениям безопасности 15 декабря 2000 года работу Чернобыльской АЭС было приостановлено. В то же время объект "Укрытие", возведенный в 1986 году, постепенно разрушался.

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Украина обратилась к международному сообществу относительно проведения конкурса проектов по преобразованию объекта "Укрытие". В 2004 году был проведен тендер на проектирование и строительство нового "саркофага" - Нового безопасного конфайнмента. Этот проект полностью профинансирован Европейским банком реконструкции и развития: средства на строительство, а это около 1,5 млрд. евро, предоставили 40 стран-доноров. В итоге, 10 августа 2007 года был подписан Контракт о строительстве НБК, а 29 октября 2007 года начались работы. К строительству были привлечены лучшие украинские и зарубежные специалисты.

На Чернобыльской АЭС завершились 72-часовые тесты укрытия

29 ноября 2016 года Арка НБК была надвинута на объект "Укрытие". Сейчас Новый безопасный конфайнмент над разрушенным энергоблоком Чернобыльской АЭС готовят к вводу в эксплуатацию. В дальнейшем будут работы по демонтажу нестабильных конструкций объекта "Укрытие". По замыслу проектировщиков, новая постройка сможет решить проблему, как минимум, на сто лет, хотя ликвидировать станцию планируют в 2065 году.

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ЧАЭС, Чернобыль, Припять, Пожарные, Чернобыльская катастрофа, Пожар на ЧАЭС.
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