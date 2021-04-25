"В морг тебе надо, чучело!" Обращение пьяной медсестры с пациенткой в России шокировало сеть (видео)

Пациентка одной из российских больниц засняла на видео издевательства медперсонала над пожилой женщиной.

Записью делится телеграм-канал BAZA.

Происшествие произошло в Москве в больнице №36. Судя по всему, медсестры были в состоянии алкогольного опьянения.

Одна из них нецензурно обращалась к пожилой пациентке, обещая, что "отправит ее в морг" и "вырвет ногу".

Осторожно на видео присутствует нецензурная лексика!

В телеграм-канале LifeShot позже сообщили, что администрация больницы принесла извинения пациентке, которая записала видео, а также пообещала провести служебное расследование. Кроме того, делом заинтересовались в Следственном комитете.

Пожилая женщина попала в больницу около двух дней назад после длительного запоя. Она поступила в учреждение после того, как у нее начала отниматься часть тела.

Как сообщалось ранее, в Хабаровске пьяный россиянин устроил ДТП с пятью автомобилями. В результате двое человек погибли.