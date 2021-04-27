"Мы долго ждали, между прочим": у Путина нашли крайних в проблемах России и США

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил администрацию бывшего президента США Барака Обамы в дестабилизации отношений между двумя странами.

Об этом сообщает РИА.

Лавров говорит, что если бы нормализация отношений между странами зависела только от России, то они бы начали с "обнуления всего того, что начал Обама".

Речь идет о высылке 35 российских дипломатов 29 декабря 2016 года. Тогда в Белом доме заявили, что делают это в связи с регулярными нападениями на сотрудников посольства США в Москве. Также после этого были введены санкции против РФ за кибератаки накануне президентских выборов, по итогам которых ко власти пришел Дональд Трамп.

"Мы долго терпели, между прочим. Мы ждали до лета 2017 года прежде чем отреагировать. Потому что администрация Трампа просила нас не реагировать на эти "уходящие эксцессы", - сказал Лавров.

Он добавил, что Трампу не удалось отменить решение предшественника, а потому России пришлось принять "зеркальные меры".

Как сообщалось ранее, Россия готовит список "недружественных стран", в который конечно же попали и США.