У Лукашенко "нашли" еще одного сына, которого он якобы упек в детдом (фото)

Белорусский Телеграмм-канал NEXTA, ссылаясь на собственное расследование, опубликовало новость о сыне Александра Лукашенко, которого он якобы скрывает из-за особенностей развития.

Согласно данным портала, в 2002 году Ирина Абельская (мать младшего сына Лукашенко Николая) якобы родила их первенца - Матвея. Однако у ребенка заподозрили отклонения: NEXTA пишет об умственной отсталости, аутизме и недоразвитые слуховые проходы. После этого, продолжают журналисты Телеграмм-канала, Лукашенко якобы "запаниковал, решив, что больной ребенок навредит его карьере политика, и решил от него избавиться".

"Мальчика записали на девичью фамилию матери — Матвей Постоялко, и упрятали в детдом — подальше от посторонних глаз, - сообщает NEXTA, - Все это время средств на него не жалели: у Матвея был личный тьютор, педагог, индивидуальный учебный кабинет, дорогие развивающие игрушки, к нему приставили двух "бабушек", которые контролировали воспитательный процесс и привозили мальчику всё необходимое (еду, игрушки)".

Сейчас, по данным белорусского СМИ, Матвей находится в психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов №2 в Минске. Фото предполагаемого Матвея портал опубликовал с пометкой "7-летней давности".

Напомним, Александр Лукашенко, вернувшись в Беларусь из РФ, озаботился вопросом передачи власти на случай возможных форс-мажоров.