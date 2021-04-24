После встречи с Путиным Лукашенко признался, кому перейдет власть в Беларуси

После четырехчасовой встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве в четверг, 22 апреля, Александр Лукашенко, вернувшись в Беларусь озаботился вопросом передачи власти на случай возможных форс-мажоров.

Об этом пишет БЕЛТА.

"Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили - на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями. Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется. И Совет безопасности должен принимать решение", - рассказал он, уточнив, что в ближайшее время подпишет соответствующий декрет.

По словам Лукашенко, в случае непредвиденной ситуации,"когда нет президента", власть тут же переходит в руки премьера. Премьер, в свою очередь, по сути, будет лишь номинальной фигурой у власти, поскольку все решения будут приниматься тайным голосованием на Совбезе.

Как сообщал "Телеграф", ранее в сети бурно "пропесочили" "слугу народа" Евгения Шевченко, который устроил встречу тет-а-тет с Александром Лукашенко в Беларуси. Высказывания украинцев на этот счет были довольно резкими.