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Не исключено, что Путин готовится к аннексии Беларуси, Лукашенко уготована особая роль, - Гарри Каспаров

Не исключено, что Путин готовится к аннексии Беларуси, Лукашенко уготована особая роль, - Гарри Каспаров
Обновлено 14:49 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Александр Лукашенко стал марионеткой Кремля, а Беларуси грозит аннексия. 

Такое мнение высказал российский политик и чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. 

"Лукашенко является путинской марионеткой. Тот факт, что он продолжает до сих пор сидеть в своем кресле - это результат прямой поддержки Путина, как финансовой и силовой, так и просто психологической. Мы помним, как в августе прошлого года значительная часть белорусских силовиков начала колебаться, но оказанная Путиным поддержка не позволила народным выступлениям перерасти в полномасштабную революцию.

Если попытаться проанализировать последние измышления Лукашенко, которые нормальному человеку могут показаться бредом, то поиск в них здравого зерна указывает на то, что скорее всего речь идет о какой-то договоренности между Путиным и Лукашенко. Не исключено, что Путин готовится к аннексии Беларуси, такое тоже возможно. Очевидно, что белорусскому диктатору уготована некая роль в путинском сценарии для поддержания рейтинга в России, для демонстрации того, что вождь по-прежнему контролирует ситуацию не только внутри страны, но и в ближнем зарубежье.

Не понятно, означает ли это, что по сценарию Путина Лукашенко должен будет в один момент уйти. Я не уверен, что российскому диктатору требуются сейчас какие-то перемены. В первую очередь надо понимать, что Путин в целом относится очень подозрительно к любым переменам. Сама идея реформ, замены лидера - для Путина как острый нож. Это опасно. Такие прецеденты сразу начинают создавать иллюзии внутри России. И поэтому, на мой взгляд, если существует хоть какой-то вариант сохранения Лукашенко, то Путин будет стремится именно к такому сценарию", - написал Каспаров. 

Как сообщалось ранее, у Лукашенко недавно заявили о том, что была предотвращена попытка "вооруженного государственного переворота"

Ранее директор Института мировой политики Евгений Магда рассказал "Телеграфу", почему в этой истории вскоре может всплыть "украинский след".

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Россия, Беларусь, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Гарри Каспаров, Блог.
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