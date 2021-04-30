В РФ в жуткую аварию попала детская баскетбольная команда: погибли девочки, почти 20 раненых (видео)

В Ставропольском крае России сегодня, 30 апреля, произошла смертельная авария. Столкнулись фура и микроавтобус, в котором на соревнования по баскетболу ехали дети.

По информации Телеграмм-канала Baza, детская баскетбольная команда из Волгограда (девочки от 12 до 14 лет в сопровождении тренера) ехала в Черкесск на соревнования. Однако их автобус столкнулся с грузовиком. Удар был такой силы, что фура перевернулась. По предварительным данным, ДТП произошло на участке сужения дороги — кроме грузовика и микроавтобуса, также пострадала "девятка".

Согласно последней информации, в аварии погибло 5 девочек. Кроме того, скорая увезла в больницу еще 19 человек, 5 из которых в реанимации. На месте работают полицейские и медики.

Напомним, в районе Днепра, на трассе Днепр-Запорожье, 22 апреля произошло ДТП: легковушка Peugeot 308 на пешеходном переходе сбила мальчика и девочку. В результате дети в тяжелом состоянии попали в больницу, но 29 апреля мальчик умер.