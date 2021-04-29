Женщина сбила двух детей под Днепром: мальчик умер, не приходя в себя (фото с места аварии)

В районе Днепра, на трассе Днепр-Запорожье 22 апреля произошло ДТП: легковушка Peugeot 308 на пешеходном переходе сбила мальчика и девочку. В результате дети в тяжелом состоянии попали в больницу, но 29 апреля мальчик умер.

Об этом 29 апреля сообщил "Днепр оперативный".

Инцидент произошел в селе Братском. Девушка-водитель ехала со стороны Днепра по направлению к Запорожью, и в районе Братского на одном из пешеходных переходов она сбила двух детей школьного возраста. Ими оказались мальчик и девочка 12-ти лет.

На место сразу вызвали бригаду медиков, которые увезли пострадавших в больницу в тяжелом состоянии.

Фото с места инцидента:

Фото: Днепр оперативный

Но, несмотря на старания врачей, которые делали все возможное, спасти ребенка не удалось. Мальчик умер, не выходя из комы., а 12-летняя девочка все еще находится в реанимации.

По словам главврача детской больницы Алексея Власова, никаких прогнозов пока нет. Состояние ребенка оценивают, как стабильно тяжелое.

Напомним, что 29 апреля, на дорогах Киева, на проспекте Правды сгорел коммунальный автобус, перевозивший пассажиров.