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Женщина сбила двух детей под Днепром: мальчик умер, не приходя в себя (фото с места аварии)

Женщина сбила двух детей под Днепром: мальчик умер, не приходя в себя (фото с места аварии)
16:02 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф (фото: Днепр оперативный)

В районе Днепра, на трассе Днепр-Запорожье 22 апреля произошло ДТП: легковушка Peugeot 308 на пешеходном переходе сбила мальчика и девочку. В результате дети в тяжелом состоянии попали в больницу, но 29 апреля мальчик умер.

Об этом 29 апреля сообщил "Днепр оперативный".

Инцидент произошел в селе Братском. Девушка-водитель ехала со стороны Днепра по направлению к Запорожью, и в районе Братского на одном из пешеходных переходов она сбила двух детей школьного возраста. Ими оказались мальчик и девочка 12-ти лет.

На место сразу вызвали бригаду медиков, которые увезли пострадавших в больницу в тяжелом состоянии.

Фото с места инцидента:

скрин

сбили детей 12 лет

ДТП сбили детей 12 лет

сбили детей 12 лет фото с места

Днепр сбили детей 12 лет

Фото: Днепр оперативный

Но, несмотря на старания врачей, которые делали все возможное, спасти ребенка не удалось. Мальчик умер, не выходя из комы., а 12-летняя девочка все еще находится в реанимации.

По словам главврача детской больницы Алексея Власова, никаких прогнозов пока нет. Состояние ребенка оценивают, как стабильно тяжелое.

Напомним, что 29 апреля, на дорогах Киева, на проспекте Правды сгорел коммунальный автобус, перевозивший пассажиров.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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ДТП, Днепр.
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