В России перекинулся переполненный пассажирами автобус: двое погибших, десятки раненых

В Хабаровском крае РФ опрокинулся автобус, в котором находилось 34 человека (2 водителя и 32 пассажира).

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

Отмечается, что авария произошла на трассе Лидога-Ванино в 140 километрах от населенного пункта Лидога.

"На место ДТП были направлены экипаж ГИБДД, кареты "скорой помощи" и пожарный расчет местного пожарно-спасательного гарнизона. Со слов очевидцев около 15 человек на попутном транспорте прибыли в ближайшее кафе", - говорится в сообщении.

По данным ТАСС, вследствие ДТП погибло два человека и еще более 10 получили травмы, однако точное количество пострадавших не указывается.

Указывается, что водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет из-за чего случилось опрокидывание.

Издание также сообщает, что автобус принадлежал компании "Пять звезд".

По данным Интерфакса, пострадали все 32 пассажира автобуса, оба погибших были водителями.

Как сообщалось ранее, в Ставропольском крае фура столкнулась с микроавтобусом, перевозившим детскую баскетбольную команду. В результате аварии не менее пяти детей погибли.