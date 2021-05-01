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Российский священник атаковал прихожанина за фото иконостаса: видео инцидента попало в сеть

Российский священник атаковал прихожанина за фото иконостаса: видео инцидента попало в сеть
Обновлено 21:14 Сегодня Телеграф

В России священник избил двух посетителей церкви за то, что они сфотографировали иконостас. 

Соответствующими кадрами поделились в телеграм-канале Лентач. 

Отмечается, что происшествие произошло в церкви Симеона Столпника в Москве. 

Пострадавший говорит, что священнослужитель со словами "это моя территория" подошел к нему и его другу, когда те фотографировали иконостас. Затем поп выбил телефоны из рук, порвал одному из них одежду и вытолкал из храма. 

Отмечается, что ни предупреждений, ни знаков о том что съемка запрещена в церкви не было. 

Пользователи сети к ситуации отнеслись с юмором. 

Как сообщалось ранее, в сеть попала аудиозапись перепалки главы республики Коми Владимира Уйбы и депутата Госсовета Олега Михайлова. Чиновники решили проверить, кто из них прав по "правилам улиц". 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Москва, Россия, Драка, РПЦ.
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