Российский священник атаковал прихожанина за фото иконостаса: видео инцидента попало в сеть

В России священник избил двух посетителей церкви за то, что они сфотографировали иконостас.

Соответствующими кадрами поделились в телеграм-канале Лентач.

Отмечается, что происшествие произошло в церкви Симеона Столпника в Москве.

Пострадавший говорит, что священнослужитель со словами "это моя территория" подошел к нему и его другу, когда те фотографировали иконостас. Затем поп выбил телефоны из рук, порвал одному из них одежду и вытолкал из храма.

Отмечается, что ни предупреждений, ни знаков о том что съемка запрещена в церкви не было.

Пользователи сети к ситуации отнеслись с юмором.

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