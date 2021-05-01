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"Урою на**й, пошли выйдем!" Сеть развеселил слив спора российских политиков

"Урою на**й, пошли выйдем!" Сеть развеселил слив спора российских политиков
02:37 Сегодня Телеграф

Недавно в сеть попала аудиозапись разговора главы республики Коми Владимира Уйбы и депутата Госсовета Олега Михайлова. Разговор политиков сеть насмешил.

Об этом 29 апреля сообщили в Телеграм-канале База.

Так, Уйба пообещал "урыть" Михайлова.

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Данный разговор случился из-за того, что депутат Госсовета раскритиковал местные власти на заседании. Критиковал и главу республики, поэтому, в перерыве он подошел к Михайлову и предложил выйти, чтобы все решить.

Депутат сумел сделать запись угроз в свой адрес.

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"Пошли на*** б***, я тебе сейчас п*** дам, пошли, б***, выйдем", — так звучали угрозы политика.

В сети же данный инцидент насмешил пользователей.

""Высшая форма демократии — это выйти раз на раз", Махатма Ганди", — с иронией прокомментировали перепалку политиков в Телеграм-канале.

Напомним, что в отношении оппозиционера из РФ Алексея Навального, который сейчас отбывает срок за мошенничество, а также двух его соратников возбудили новое уголовное дело.

Ранее, 6 апреля в городе Реж Свердловской области депутат устроил праздник в честь 50-летия многоэтажки.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Россия, Коми, Владимир Уйба, Олег Михайлов.
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