Россия виновата: бывший депутат Госдумы оценил, когда удастся решить вопрос Крыма

Украино-российский конфликт не будет решен, пока у власти находится президент РФ Владимир Путин.

Такое мнение 21 апреля в интервью изданию "ГОРДОН" озвучил экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков.

По его словам, с точки зрения конституционного законодательства РФ нарушала мировые договоренности, и несет ответственность за происходящее на Донбассе.

Он уверен, что на данный момент главной проблемой украинцев является Путин. Поскольку он не хочет ни переговоров, ни дальнейшего развития Украины, поскольку она могла бы стать примером правового и демократического государства для россиян.

Бывший депутат Госдумы считает, что в будущем поколения смогут решить вопрос с Крымом и Донбассом. Но, пока пока у власти Путин, найти решение конфликта невозможно.

Напомним, что ранее Владимир Путин во время своего обращения к ФС не поднял тему военного конфликта на Донбассе, что может говорить о том, что он осознает свой проигрыш.