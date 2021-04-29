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Еще до четырех лет тюрьмы: Навальному шьют новый тюремный срок по "экзотическому" делу

Еще до четырех лет тюрьмы: Навальному шьют новый тюремный срок по "экзотическому" делу
16:26 Сегодня Телеграф

В отношении российского оппозиционера Алексея Навального, который сейчас отбывает срок за мошенничество, а также двух его соратников возбудили новое уголовное дело.

Дескать, Навальный вместе с директором Фонда борьбы с коррупцией Иваном Ждановым и руководителем сети региональных штабов Леонидом Волковым создали организацию, "посягающую на личность и права граждан" (ч.1 ст. 239 УК РФ). Об этом сообщает сайт оппозиционного политика.

Участникам организации, которую в России уже признали экстремистской, грозит до 4 лет тюрьмы. 

Один из фигурантов этого дела Жданов назвал статью "экзотической". 

"Дело было возбуждено в феврале, сразу после митингов. И просто всем своим видом кричит о своем политическом характере", - считает Жданов, уверяя, что единственное, на что они посягали, - это право чиновников "врать, воровать и убивать". 

Как сообщалось, 20 февраля в Московском суде признали законным решение суда по замене условного срока Навальному на реальный по делу "Ив Роше". При этом первоначальный приговор широко рассматривался как политически мотивированный.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Уголовное дело, Алексей Навальный, ФБК.
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