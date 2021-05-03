"Гайд по распилу бабок": фестиваль дронов в Питере насмешил россиян (фото и видео)

В российском Санкт-Петербурге местные власти провели "Международный фестиваль дронов". Начало шоу было назначено на 22:30 по местному времени и на это собрались посмотреть тысячи людей.

Однако как оказалось, оно началось в 22:15, продлилось несколько минут и к 22:30 уже закончилось, а потому увидеть его удалось лишь единицам.

Видеозаписями и фотографиями с места поделились "восторженные" местные жители.

"Гайд по распилу бабок из Питера. Тебе не придется ничего делать, если сказать, что ты уже это сделал", - говорится в сообщении телеграм-канала MDK.

Стоит отметить, что в Петербурге действуют карантинные ограничения, но, несмотря на это, многие из пришедших поглазеть на шоу были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

Как сообщалось ранее, 2 мая, на Пасху, российский президент Владимир Путин побывал в храме и смутил пользователей сети своим видом.