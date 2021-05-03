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"В США уже бы изрешетили как сито": в России дебошир кидался на прохожих с топором (видео)

"В США уже бы изрешетили как сито": в России дебошир кидался на прохожих с топором (видео)
15:58 Сегодня Телеграф

В российском Оренбурге задержали пьяного мужчину, который разгуливал возле детской площадки с топором и гонялся за прохожими. 

Об этом сообщают в Telegram-канале LIFE SHOT.

На кадрах видно, как мужчина кричит и ругается на одну из женщин-прохожих, держа топор в руках. Покричав на женщину, он пошел дальше по тротуару, который ведет на детскую площадку. Завидев там человека, он ускорил шаг и начинает бежать за ним, размахивая топором.

После этого он снова возвращается к месту первой встречи, где встречает полицейских, которых как раз вызвали. Один из них налетает на дебошира с топором, и валит его на землю. Подбежавший прохожий, отбирает у него топор.

"Смелая женщина", "Шизофрения не лечится", Последствия прививки", "В США уже бы изрешетили как сито", - смеются в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Мариуполе в супермаркете "АТБ" произошло ЧП: в магазин ворвался мужчина с топором и начал крушить все на своем пути.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 164

Все по теме:

Россия, Нападения, Детские площадки, топоры.
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