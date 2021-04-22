Покупатели разбегались кто куда: в Мариуполе мужчина напал на "АТБ" с топором (видео 18+)

Сегодня, 22 апреля, около 15:00 в Мариуполе в супермаркете "АТБ" произошло ЧП: магазин ворвался мужчина с топором и начал крушить все на своем пути. Соответствующее видео разместил в "Фейсбук" сам агрессор.

Мужчина возмутился тем, что кто-то в магазине по ул. Нахимова якобы ударил его жену из-за отсутствия защитной маски.

В результате, агрессивный мариуполец решил защитить супругу с помощью топора, которым разбил все стеллажи на кассах. К счастью, никто из покупателей и персонала супермаркета не пострадал, однако люди не на шутку испугались и начали разбегаться кто куда.

Сейчас на месте происшествия работает полиция. Агрессора пока не задержали, но уже установили его личность.

Отметим, что мужчина по имени Иосиф сам выставил видео погрома на своей странице в "Фейсбук". Он рассказал, что кто-то ударил его жену, и в этот момент с ней были их дети. С помощью видео он хочет найти того, кто обидел женщину, и наказать. Впрочем, теперь его самого ищет полиция.

Напомним, в один из николаевских супермаркетов наведалась группа людей, которые наотрез отказывались надеть маски, устроили скандал с администрацией и заверяли, что "коронавируса не существует".