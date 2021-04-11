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Воскресенье, 11.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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"Коронавируса не существует": ковид-диссиденты устроили скандал в супермаркете в Николаеве (видео)

"Коронавируса не существует": ковид-диссиденты устроили скандал в супермаркете в Николаеве (видео)
Обновлено 22:26 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В один из николаевских супермаркетов наведалась группа людей, которые наотрез отказывались надеть маски, устроили скандал с администрацией и заверяли, что "коронавируса не существует".

Кадрами инцидента поделились "Вартові еспресо" в Фейсбук. 

"Ковид-диссиденты ходили по супермаркету без масок, снимали реакцию людей на камеры и рассказывали, что коронавирус это ложь, а также вступали в конфликт с администрацией магазина", - говорится в сообщении.

Как видно на видео, люди представились журналистами издания "Таврия Ньюс" и утверждали, что имеют право не носить средства индивидуальной защиты.  

Как сообщалось ранее, в Украине за все время пандемии было зафиксировано более 1,8 млн случаев инфицирования коронавирусом, из них умерло более 37 тысяч. За последние сутки, 11 апреля, зафиксировано 12 112 новых случаев болезни COVID-19.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 294

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Николаев, Коронавирус, Covid-19.
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