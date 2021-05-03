У Лаврова назвали "жестом отчаяния" санкции стран Запада против России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня, 3 мая, рассказала о том, какое влияние оказали санкции на состояние отношений между Россией и Западом.

Об этом Захарова рассказала телеканалу Russia Today.

Действия Запада представитель МИД назвала "применением политически мотивированных односторонних ограничительных мер".

"Санкции против России рассматриваем все больше в качестве "жеста отчаяния" в силу неспособности местных элит принять новые реалии, отказаться от стереотипов "блокового мышления", признать право России на самостоятельное определение путей развития и выстраивания отношений со своими партнерами, - заявила Захарова. - Им, видимо, сложно мириться с очевидными успехами российской экономики, повышением ее международной конкурентоспособности, расширением присутствия качественных российских товаров и услуг на мировых рынках".

Напомним, оказалось, что президент России Владимир Путин не будет говорить с лидером Украины Владимиром Зеленским о Донбассе принципиально.