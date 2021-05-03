Принцип Путина: в Кремле рассказали, почему лидер РФ "динамит" Зеленского

Президент России Владимир Путин не будет говорить с лидером Украины Владимиром Зеленским о Донбассе принципиально. Об этом заявил заместитель главы комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками при Государственной думе РФ Константин Затулин.

Чиновника цитирует росСМИ "Известия".

Сообщается, что так как Зеленский не признает самопровозглашенную власть так называемых народных республик Донбасса и не будет вести переговоры с ними, Путин также не будет говорить о войне в Украине. Дескать, это его "принципиальная позиция".

Российский сайт передает, мол, Зеленский хочет "переложить" разговор на встречу с Путиным. Последний же, по словам Затулина, не согласиться говорить о Донбассе при таком раскладе, однако "не отменяет напрочь возможность встречи двух президентов".

Напомним, ранее первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявлял, что перед президентом России Владимиром Путиным нужно четко поставить вопрос о выполнении договоренностей в рамках "нормандского" формата.