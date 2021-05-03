Есть возможность обыграть агрессора: Кравчук высказал желание встретиться с Путиным

Перед президентом России Владимиром Путиным нужно четко поставить вопрос о выполнении договоренностей в рамках "нормандского" формата, которые он сам же подписывал и недавно согласился с обязательностью взятых на себя в рамках этого формата договоренностей.

Об этом заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

"В данной ситуации я (если бы был сейчас президентом - ред.) хотел бы встретиться с Путиным. А год назад я бы никогда не согласился на встречу с Путиным, а сейчас я бы лично хотел услышать и увидеть, а что скажет Путин, когда будет поставлен единственный вопрос", - сказал Кравчук.

Он отметил, что есть "нормандский" формат, в этом формате Путин, и с ним согласуются все договоренности, которые там принимаются.

"И если бы в повестке дня я поставил бы вопрос о выполнении договоренностей "нормандского" формата, а это, прежде всего, означает договоренности по Донбассу, то я хотел бы услышать, а что скажет Путин, потому что вчера он согласился с тем, что есть такой формат, и принимает обязательное решение - и он что, отказывается от того, что сам предложил?", - сказал глава украинской делегации в ТКГ, добавив: "Тут уже есть момент взять Путина за то место, которое болит".

По его словам, важно знать, как президент РФ будет объяснять несоблюдение им самим взятых на себя обязательств народу.

"Он говорит: я не буду обсуждать вопрос Донбасса, а только двусторонние отношения. Нет, здесь не ставится вопрос об обсуждении Донбасса, ставится вопрос о выполнении "нормандского" формата, который подписывал сам Путин. Есть возможность сегодня обойти Путина в его намерениях обыграть Украину", - подытожил Кравчук.

Ранее Кравчук заявил, что Россия вместе с представителями группировок боевиков ДНР и ЛНР на Донбассе достали его своими попытками уничтожить Украину.