Достали уже: Кравчук разоткровенничался о Путине и переговорах по Донбассу

Глава Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук заявил, что Россия вместе с представителями группировок боевиков ДНР и ЛНР на Донбассе достали его своими попытками уничтожить Украину.

Об этом он признался в эфире программы "Украина Завтра" на телеканале "Украина 24".

"Я бы сказал, вся российская сторона, умноженная на ОРДЛО. Они достали меня больше всего, и достают каждый день", - сказал Кравчук.

По его словам, он старается не обращать внимание на подобные выпады, поскольку хорошо знает Россию.

"Стратегическая линия России - уничтожать Украину, подчинить себе Украину или разрушить Украину", - подчеркнул первый президент Украины.

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Как сообщал "Телеграф", ранее Кравчук пообещал выйти против России с оружием.