"Благоприятная среда для жизни": в России скорые увязли в грязи, пытаясь добраться к пациенту (фото, видео)

В российском Новом Уренгое, по дороге к дачному кооперативу "Простоквашино" застряла машина скорой помощи. На помощь первой подоспела вторая скорая помощь.

Об этом 5 мая сообщили URA.RU.

Инцидент произошел по причине отсутствия асфальтированной дороги.

При этом по информации департамента здравоохранения страны, к людям скорая помощь прибыла за 8 минут, что в 3 раза превышает установленный норматив.

В то же время запрос был направлен в мэрию Нового Уренгоя с просьбой пояснить, кто ответственный за состояние данного участка дорожного покрытия, но ответа пока не последовал.

Стоит отметить, что ранее на дороге, где произошел инцидент застряла машина пожарных, которым пришлось слить воду, чтобы выбраться.

Фото снятые очевидцами:

Видео с места событий:

"Благоприятная среда для жизни", — прокомментировали в Телеграм-группе MDK.





Напомним, что 5 мая в Иркутсткой области 18-летний россиянин сжег 20 гектаров сухой травы между селами Биликтуй и большая Елань.