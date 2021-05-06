Юный автостопщик в России сжег 20 гектаров травы в лесу, не сумев поймать авто (видео)

В Иркутсткой области 18-летний россиянин сжег 20 гектаров сухой травы между селами Биликтуй и большая Елань.

Об этом в среду 5 мая сообщили в Телеграм-канале LIFE SHOT.

По словам, россиянина он обиделся на водителей, которые не захотели его подвозить.

"Останавливал машину, никто не останавливался. Я психанул и начал поджигать лес", — рассказал он.

В свою очередь, когда на место инцидента прибыла бригада полиции и МЧС, парень блуждал по лесу.

На данный момент против него составлен протокол.

Видео с места инцидента:

Напомним, что 4 мая в российской Удмуртии произошло ЧП: упавшее дерево едва не убило мать с двумя детьми.