Часть туш освежеваны: побережье Каспийского моря усыпано мертвыми нерпами (фото, видео)

На побережье Каспийского моря возле Махачкалы нашли мертвыми более 150 нерпов, часть которых была с содранной шкурой. Об этом сообщил представитель российского научно-экспедиционного центра "Морские млекопитающие" Виктор Никифоров, передает ТАСС.

По его словам, картина была действительно жуткой: каждые 50 метров он видел погибшую нерпу. Причем, животное является редким и в Красной книге обозначено как вымирающее.

Почему погибли каспийские тюлени пока неизвестно. По предварительной информации, они могли быть отравлены опасными отходами, либо же стать жертвами браконьеров.

В пользу последней версии говорит тот факт, что несколько животных нашли в рыболовных сетях.

Напомним, в столичном музее казачества под открытым небом "Мамаева слобода" от голода гибнут лошади.