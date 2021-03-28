"Животных морят голодом и не хотят продать": стало известно о беде в киевской конюшне (фото)

В столичном музее казачества под открытым небом "Мамаева слобода" от голода гибнут лошади. Их не кормят и хотят отдать другим людям.

Об этом на странице в facebook написала киевлянка Наталия Марченко, пережившая до этого смерть любимого коня, также находившегося в этой конюшне.

"На этой конюшне осталось ещё 4 лошади, чистокровные арабы. Есть ли кто-то, кто может подсказать куда обратиться? На территорию нас не пустят и вызовут полицию, как обычно. Своего любимого, я уже не спасу... но как бы я не любила арабов - они ещё живы", - сообщает женщина.

По ее словам животных морят голодом и не хотят продать. В то же время, она не знает кто ей может помочь спасти лошадей.

В комментарии к девушке пришел владелец конюшни, директор музея Константин Олийнык, который пояснил, что лошадь умерла после заболевания герпервирусом. До этого она чувствовала себя прекрасно и даже снялась в клипе.

В ответ ему написали, что вспышка вируса была в Испании, а Украину не коснулась. Также его упрекнули, что конь не мог за полторы недели превратиться в ходячий скелет.

Напомним, в Харькове после прорыва трубы в многоэтажке погибли животные из зоомагазина, расположенного в подвале дома.