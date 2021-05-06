Пепелище вместо домов: в России выгорела почти вся деревня (фото, видео)

В Омской области РФ стихия практически полностью уничтожила деревню Каракуль. Фото и видео пепелища выложили в Сеть местные жители.

Как сообщают в пресс-службе МЧС России, огонь вспыхнул сегодня, 6 мая, в 13:15 по местному времени. В Каракуль стихия пришла из соседнего района через лес и быстро охватила жилые дома.

Сообщается, что тушили огонь более пяти часов, и за это время сгорели дотла 25 домов. Среди них - продуктовый магазин, 14 частных домов и 10 других строений, что составляет половину деревни Каракуль.

Без крова над головой остались около 40 человек, однако никто из них, даже невзирая на сильное задымление, не пострадал.

Сейчас на месте работают спасатели и полиция, которая выясняет причину пожара.

Напомним, сегодня около полудня в Виннице произошел пожар в офисном здании по улице Бевза, 34, в результате чего погиб один человек. Пожарные опубликовали видео стихии, охватившей более 1000 "квадратов".